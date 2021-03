Drogen-U-Boot in Spanien beschlagnahmt

In Spanien wurde das erste in Europa gebaute Drogen-U-Boot beschlagnahmt.

Europol hat gemeinsam mit der spanischen Polizei das erste tauchfähige Drogen-U-Boot beschlagnahmt, das in Europa gebaut wurde. Sonst kennt man solche Boote nur von mexikanischen Drogenkartellen.

U-Boot nicht fertig gebaut

Ermittlungen gegen eine Gruppe von Dealern aus Spanien, Kolumbien und der Dominikanischen Republik führten zuerst zu 2900 Kilogramm Kokain und später zum Schmuggelboot. Das neun Meter lange U-Boot wurde in einem Lagerhaus in Malaga gefunden. Das Boot hätte bis zu zwei Tonnen Drogen transportieren können - es war aber noch nicht fertiggestellt.

52 Personen verhaftet

Weiters haben die Beamten ein Drogenlabor in einem Lagerhaus in Barcelona entdeckt. Insgesamt wurden 52 Personen verhaftet, 47 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 100.000 Euro in bar beschlagnahmt.