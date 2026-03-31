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Endlich geschafft: Gestrandeter Wal "Timmy" ist abgetaucht
© APA

Einsatz beendet

Endlich geschafft: Gestrandeter Wal "Timmy" ist abgetaucht

31.03.26, 06:07
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 Der Buckwal vor der deutschen Ostseeküste ist abgetaucht und nicht mehr zu sehen. 

Das sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in der Nacht auf Dienstag. Das Polizeiboot sei deswegen auch wieder zurückgefahren. Es mache keinen Sinn, in der Dunkelheit nach dem Wal zu suchen, so der Sprecher weiter.

Es stehe aber eine Bootsbesatzung bereit. Die Einsatzkräfte würden nun unter anderem Sichtungen von Bürgern abwarten und sich dann auf den Weg machen.

Am Abend hatte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) gesagt, der Wal sei zunächst in die falsche Richtung - also Richtung Hafen - geschwommen. Später am Abend dann aber war er seewärts unterwegs.

Tier in Stellnetz verfangen

Der Buckelwal war zunächst in der Nacht auf 23. März auf einer Sandbank in Schleswig-Holstein vor Timmendorfer Strand gestrandet. In der Nacht auf Freitag gelang es dem Wal, das flache Wasser zu verlassen, nachdem Helfer eine Rinne ausgehoben hatten. Am Samstag wurde er dann vor Wismar in flachem Wasser gesichtet.

Laut Umweltministerium ist der Wal seit dem 3. März im küstennahen Bereich der Ostsee unterwegs. Laut der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd hatte sich das Tier in einem Stellnetz verfangen.

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