England beklagt Weihnachtsmänner-Engpass

Die Stundenlöhne für professionelle Weihnachtsmänner haben sich in Großbritannien teilweise mehr als verdreifacht. Dennoch gibt es Hunderte unbesetzte Stellen.

Geschichten vorlesen, Geschenke im Kindergarten verteilen, immer freundlich sein – das in etwa sind die Aufgaben, die ein professioneller Weihnachtsmann in Großbritannien in seinem Jobprofil stehen hat. Auch das Gehalt ist gut: Die Stundenlöhne für professionelle Weihnachtsmänner haben sich Medienberichten zufolge teilweise mehr als verdreifacht. Der Grund: Die Santas fehlen. Auf der Jobseite Indeed etwa gibt es in diesen Wochen Hunderte unbesetzte Stellen. Gesucht werden Männer, die sich stundenweise in der Weihnachtszeit in ein Santa-Kostüm werfen und durch Großbritanniens Städte ziehen.

"Santa und seine Helfer sind nicht immun gegen die Engpässe bei Saisonarbeitern", sagte Jack Kennedy von Indeed kürzlich dem "Daily Star". Teilweise werden Tageslöhne von bis zu 800 Pfund (rund 936 Euro) geboten.

Coronabediingter Santa-Engpass

Der ungewöhnliche Santa-Engpass hängt eng mit der Pandemie zusammen. So waren es in der Vergangenheit oft etwas ältere Männer, die die Rolle übernahmen - heute gehören sie zu den größten Risikogruppen im Fall einer Corona-Infektion. Da der Weihnachtsmann-Job in den meisten Fällen mit vielen Kontakten einhergeht, dürften sich viele dagegen entscheiden.

Job-Experte Kennedy sieht außerdem insgesamt weniger Nachfrage nach saisonalen Jobs. Da es derzeit in vielen Branchen Stellenangebote gebe, gehörten die gelegentlichen Einsätze nicht zu den attraktivsten Optionen zum Geldverdienen.