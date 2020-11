Obwohl Demenzkranke normalerweise nahezu alles vergessen, kehrt bei dieser ehemaligen Ballerina, beim Hören der Musik zu "Schwanensee, schlagartig die Erinnerung zurück.

Valencia. Bevor Marta Gonzáles an Alzheimer erkrankte stand sie in den 1960er Jahren als Ballerina auf den Bühnen von New York.



Emotionales Video wird zum Netzhit

Das ergreifende Video, das in den sozialen Medien bereits hundertfach geklickt wurde, zeigt die bereits verstorbene Spanierin, die Musik zum weltbekannten Stück "Schwanensee" hört und plötzlich zu tanzen beginnt.

Das Video zeigt wie sich die demenzkranke Marta Gonzáles zur Melodie von Tschaikowskis "Schwanensee" bewegt:

Video zum Thema: Ballerina mit Alzheimer erinnert sich an ehemalige Performance Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Die bewegenden Szenen spielten sich in einem Pflegeheim in Valencia ab. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte die ehemalige Ballerina Marta Gonzalez, vor ihrem Tod im Jahr 2019, in diesem Altersheim.

Als man der alzheimerkranken Spanierin die Musik zu "Schwanensee" vorspielte, kehrte plötzlich ihre Erinnerung an die Choreografie, zu der sie vor Jahrzehnten getanzt hat, zurück.