Erneut tödlicher Flugzeug-Unfall - mehrere Tote in Kroatien

Beim Absturz eines in den Niederlanden registrierten Kleinflugzeugs sind in Kroatien drei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die Bezirksstaatsanwaltschaft in Karlovac am Sonntag nach Angaben kroatischer Medien mitteilte, seien die Leichen des Piloten und zweier Passagiere im völlig ausgebrannten Wrack der Maschine vom Typ Cirrus SR20 gefunden worden.

Die Maschine war am Samstag im slowenischen Maribor in Richtung des kroatischen Adria-Orts Pula gestartet. Dabei stürzte sie aus zunächst unklaren Gründen im Waldgebiet Mali Makovnik am Berg Kapela ab, etwa 90 Kilometer Luftlinie südwestlich der Hauptstadt Zagreb. Möglicherweise habe sich der Treibstoff an Bord noch während des Flugs entzündet, mutmaßte der Chef-Luftfahrtinspektor Danko Petrin.