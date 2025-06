EU-Außenministerrat berät über US-Eingreifen im Iran

In einer heiklen weltpolitischen Situation treffen am Montag in Brüssel die Außenministerinnen und Außenminister der 27 EU-Staaten zu ihrer nächsten Ratssitzung zusammen.

Das militärische Eingreifen der USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran ist die Top-Priorität der Agenda geworden. Die EU drängt auf Verhandlungen. Diese Position vertritt auch Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), die am Rat teilnimmt.



US-Bomben auf Iran: Drei Szenarien, wie es jetzt weitergeht Auf der Agenda stehen auch der Krieg in der Ukraine, Israels Vorgehen in Gaza, die europäischen Beziehungen zu China sowie die Lage in Libyen und Georgien. Das Ratstreffen findet im unmittelbaren Vorfeld des NATO-Gipfels statt, der von Dienstag bis Donnerstag im niederländischen Den Haag abgehalten wird. Am Donnerstag folgt der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel.