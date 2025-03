Ex-RAF-Mitglied vor Gericht: Das Lachen des Terrors

Deutschland schaut auf einen der größten RAF-Prozesse in der Geschichte der Bundesrepublik.

Sie gehört zu den Letzten der linksextremen Terror-RAF. Jetzt steht sie vor Gericht.

Von der Wohnung auf die Anklagebank

Berlin im Frühling. Daniela Klette hat ihre Berliner Wohnung gegen die Anklagebank getauscht. Natürlich nicht freiwillig. Sie steht vor Gericht und muss sich für den mörderischen Terror der Roten Armee Fraktion (RAF) verantworten. Nach Jahrzehnten auf der Flucht steht ihr jetzt der Rechtsstaat gegenüber.

Das Lachen des Terrors:

Waffen und Störmelder

Als man Klette festnahm, fand man in der Wohnung unter anderem Waffen und Störmelder- alles, was man für ein Leben im Untergrund braucht. Viele Jahre lebte Klette seelenruhig in der deutschen Hauptstadt - unentdeckt von den Behörden.

Massives Sicherheitsaufgebot

Klettes wegen vor Gericht wurde begleitet von den höchsten Sicherheitsvorkehrungen. Eine Präventivmaßnahme gegen Befreiungsversuche linksradikaler Sympathisanten. Der Ex-RAF-Terroristin werden versuchter Mord, schwerer Raub und illegaler Waffenbesitz im Zusammenhang mit 13 Raubüberfällen vorgeworfen.