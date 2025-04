Fahrer stirbt auf Formel-1-Strecke in Miami

Ein schwerer Unfall in Miami Gardens endete für einen Fahrer tödlich. Der Wagen krachte auf einen Abschnitt der Grand-Prix-Strecke.

Der Unfall ereignete sich am Florida Turnpike in der Nähe des Hard Rock Stadiums in Miami Gardens. Wie die Florida Highway Patrol mitteilt, verlor der Fahrer eines grauen Dodge Coupés auf einer Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Betonleitwand.

Anschließend stürzte das Auto laut Behörden auf einen Bereich der Strecke des Miami Grand Prix und durchbrach dabei ein Geländer. Mehrere Palmen wurden bei dem Aufprall umgerissen.

Der Fahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Betonwand durchbrochen

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Geschwindigkeit beim Aufprall eine Rolle spielte. Das Fahrzeug durchbrach mehrere Barrieren auf dem Gelände.

Der Unfall ereignete sich auf einem Abschnitt, der für das Grand-Prix-Rennen genutzt wird. Dieser Teil der Strecke war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Betrieb.