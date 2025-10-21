Fake-Arzt bot Penis-Vergrößerungen in altem Toyota an

Kuriose Festnahme in Bangkok: Die thailändische Polizei hat einen Mann festgenommen, der Penis-Vergrößerungen und andere Eingriffe in seinem alten Toyota Corolla anbot – ohne jegliche medizinische Ausbildung.

Der falsche Chirurg, identifiziert als Pittaya Moolin, hatte laut der britischen Sun in seinem Auto eine improvisierte Praxis eingerichtet und dort intime Eingriffe zu Dumpingpreisen durchgeführt.

Zum Verhängnis wurde ihm offenbar seine eigene Kundschaft: Mehrere Männer meldeten den selbsternannten „Arzt“ der Polizei, die ihn auf frischer Tat in seinem Fahrzeug ertappte. Bei der Festnahme gab Moolin zu, nie eine medizinische Ausbildung absolviert zu haben. Sein Wissen habe er sich ausschließlich durch Videos in sozialen Netzwerken angeeignet. Sterilisationsgeräte oder hygienische Standards habe er nicht verwendet.

Die Preisliste seiner „Behandlungen“ liest sich wie ein makabres Sonderangebot:

Beschneidung: rund 131 Euro

Penis-Vergrößerung: etwa 264 Euro

Perlenimplantate: 26,50 Euro

Besonders gefragt waren laut Sun die Penis-Vergrößerungen, bei denen Moolin mittels Spritzen die Genitalien „aufpumpte“, um ihnen ein fülligeres Aussehen zu verleihen.

Nach der Verhaftung warnte die Polizei eindringlich vor den riskanten Praktiken: „Perlenimplantate oder Penis-Vergrößerungsspritzen bergen ein hohes Risiko für Entzündungen oder Infektionen, die zu bleibenden Funktionsstörungen führen können.“