Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Fake-Arzt bot Penis-Vergrößerungen in altem Toyota an
© Getty

Festnahme

Fake-Arzt bot Penis-Vergrößerungen in altem Toyota an

21.10.25, 23:30
Teilen

Kuriose Festnahme in Bangkok: Die thailändische Polizei hat einen Mann festgenommen, der Penis-Vergrößerungen und andere Eingriffe in seinem alten Toyota Corolla anbot – ohne jegliche medizinische Ausbildung. 

Der falsche Chirurg, identifiziert als Pittaya Moolin, hatte laut der britischen Sun in seinem Auto eine improvisierte Praxis eingerichtet und dort intime Eingriffe zu Dumpingpreisen durchgeführt.

Zum Verhängnis wurde ihm offenbar seine eigene Kundschaft: Mehrere Männer meldeten den selbsternannten „Arzt“ der Polizei, die ihn auf frischer Tat in seinem Fahrzeug ertappte. Bei der Festnahme gab Moolin zu, nie eine medizinische Ausbildung absolviert zu haben. Sein Wissen habe er sich ausschließlich durch Videos in sozialen Netzwerken angeeignet. Sterilisationsgeräte oder hygienische Standards habe er nicht verwendet.

Die Preisliste seiner „Behandlungen“ liest sich wie ein makabres Sonderangebot:

  • Beschneidung: rund 131 Euro
  • Penis-Vergrößerung: etwa 264 Euro
  • Perlenimplantate: 26,50 Euro

Besonders gefragt waren laut Sun die Penis-Vergrößerungen, bei denen Moolin mittels Spritzen die Genitalien „aufpumpte“, um ihnen ein fülligeres Aussehen zu verleihen.

Nach der Verhaftung warnte die Polizei eindringlich vor den riskanten Praktiken: „Perlenimplantate oder Penis-Vergrößerungsspritzen bergen ein hohes Risiko für Entzündungen oder Infektionen, die zu bleibenden Funktionsstörungen führen können.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden