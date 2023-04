Am vergangenen Donnerstag nahmen Polizisten den Müllmann Daniel T. (25) wegen dringenden Tatverdachts auf den Mord an dem Mädchen Lena (†10) in Gewahrsam, bevor er in seinen Müll-Abfuhrwagen steigen konnte.

Wunsiedel. Hier ereignete sich der Vorfall. Am Tag darauf wurde Müllmann Daniel T. wegen eines Tötungs- und Sexualdelikts in Untersuchungshaft geschickt. Daniel T. war ein Eigenbrötler und hielt sich immer fern von Gesprächen über den Mord im Kinderheim St. Josef, obwohl er regelmäßig in der Kinderheim-Runde dabei war. Die Soko "Park" konnte bisher nicht herausfinden, wie T. in der Nacht des 3. auf den 4. April ins Kinderheim gelangen konnte. Lesen Sie auch Mord an Lena (10): Müllmann (25) gilt als dringend tatverdächtig Spektakuläre Wende im Fall des getöteten Mädchens in Wunsiedel. Am Freitag wurde ein 25-Jähriger festgenommen.

