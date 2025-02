Fast an Salat erstickt! SO rettet sich eine Frau selbst das Leben

Eine Frau erzählt, wie sie ihr eigenes Leben gerettet hat, als sie fast an einem Salatblatt erstickt wäre. Niemand war in ihrer Nähe, deshalb war sie in einer lebensgefährlichen Situation auf sich allein gestellt.

Yayne Abeba teilte auf Instagram mit, dass sie alleine einen Salat gegessen hatte, als sie sich an einem Stück des Salatblattes verschluckte. Sie geriet in Panik und wusste nicht, was sie tun sollte. Doch dann fiel ihr plötzlich DIESER Gedanke ein, der sie schließlich vor dem Ersticken rettete!

Dank YouTube Leben gerettet

Sie erinnerte sich in ihrer Panik an etwas zurück, das sie einmal auf YouTube gesehen hatte. Im Video erzählt sie erleichtert, wie sie sich selbst das Leben gerettet hatte: „Ich habe einen Salat gegessen, und da war ein riesiges Stück Salat, das mir im Hals stecken geblieben ist, und ich habe mich verschluckt und konnte nicht mehr atmen. Und ich saß da und dachte: „Oh mein Gott, werde ich so sterben? Ist dies das Ende für mich? Werden sie mich in einer Woche finden, wenn meine Katze mein Gesicht frisst?“





Yayne fuhr fort: „Ich möchte dies mit euch teilen und ich möchte, dass ihr es in eurem Gedächtnis speichert, falls euch so etwas jemals passiert. In einem Video, das sie mal im Internet gesehen hatte, riet jemand im Falle einer Erstickungsgefahr dazu, die "Heimlich-Methode" an einem Küchentisch oder einem Stuhl durchzuführen.

Was ist das Heimlich-Manöver?

Das Heimlich-Manöver ist nach Angaben der nach Angaben der Cleveland Clinic eine Erste-Hilfe-Methode bei Erstickungsanfällen, die man bei Erwachsenen und Kindern anwenden kann. Dr. Heimlich entdeckte, dass die verbleibende Luft in der Lunge eines Menschen genutzt werden kann, um einen Fremdkörper aus der Speiseröhre zu entfernen, indem er schnell und nach oben unter den Brustkorb gestoßen wird.

Ein anderer Name für das Heimlich-Manöver ist Bauchstich, bei dem man in den Bauchraum stößt. Es ist eine schnelle und lebensrettende Methode, aber man sollte sie nur bei Menschen anwenden, die bei Bewusstsein sind und nicht selbst atmen können.

Was muss man tun?

Man legt eine Faust auf den Bauchraum oberhalb des Nabels. Dann beugt man sich über eine harte Oberfläche. Eine Arbeitsplatte oder ein Stuhl sind gut geeignet. Anschließend drückt man seine Faust vorsichtig(!) nach innen und dann nach oben. So kann man das verschluckte Stück wieder aushusten.