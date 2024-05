Fast-Food-Ekel: Hygiene-Alarm bei McDonald's

In einer Filiale der Fast-Food-Kette McDonald's in Cheltenham, Australien, nimmt man es mit der Hygiene wohl nicht sehr genau. Dies musste erst kürzlich eine junge Frau erfahren.

Jackie Zovas (23) wollte sich am Abend einen Burger bei McDonald's holen, wobei sie eine schockierende Entdeckung machte. In der nahegelegenen Filiale in Cheltenham, einem Vorort von Melbourne in Australien, fand sie Abfälle und Essensreste im ganzen Lokal verteilt. Sofort zückte sie das Handy, um den Ekel-Fall zu dokumentieren.

Dreck überall

Auf den Tischen, am Boden und auch in der Küche - kein Ort schien vor dem um sich greifenden Dreck sicher zu sein. Von Papiertüchern und Strohalmen über Burger-Patties und Pommes bis hin zu Lurch tummelte sich alles Mögliche dort herum.

Bestellung storniert

Bei diesem Anblick verging der jungen Frau verständlicherweise der Appetit, sodass sie ihre Bestellung umgehend stornierte. "Meiner Meinung nach war dies gesundheitsschädigend", teilte sie öffentlich via "Yahoo News Australia" mit.

Firmen-Stellungnahme

Ein Sprecher des Unternehmens stellte auf Yahoo!-Anfrage klar, dass alle Filialen eine strenge Reinigungs-, Desinfektions- und Hygienepolitik verfolgen. Mit der betroffenen Filiale stehe man diesbezüglich bereits in Kontakt.