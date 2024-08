Feuerwehrmann bei Waldbrandbekämpfung ums Leben gekommen

24-Jähriger von umstürzendem Baum getroffen

Im Westen Kanadas ist ein Feuerwehrmann bei der Bekämpfung des Waldbrands im Nationalpark Jasper ums Leben gekommen. Der aus Calgary stammende 24-Jährige sei am Samstag gestorben, nachdem er von einem umstürzenden Baum getroffen worden sei, teilte die Polizei am späten Abend (Ortszeit) mit. Rund 700 Menschen, darunter zahlreiche Feuerwehrleute aus dem Ausland, kämpfen derzeit gegen die Flammen in dem Nationalpark in der Provinz Alberta.

Die Brände, die vor zwei Wochen von Blitzeinschlägen ausgelöst worden waren, sind die folgenschwersten im Jasper-Nationalpark seit einem Jahrhundert. Fast 34.000 Hektar wurden bisher zerstört, darunter auch ein Teil der bei Touristen beliebten Stadt Jasper. Nach Angaben der Behörden kann es noch Monate dauern, bis das Feuer komplett gelöscht ist.