Flüchtlinge vor Unterbringung in Leichenhalle: ''Letzte Möglichkeit''

Im deutschen Ort Odenthal nahe Köln stehen in einer Leichenhalle jetzt Betten für Migranten. Im ehemaligen Kühlraum wurde eine Küche eingebaut.

Die deutschen Kommunen mussten dieses Jahr schon mehr als 200.000 neu in Deutschland angekommene Migranten unterbringen. Auch im 15.000 Einwohner-Ort Odenthal nahe Köln in Nordrhein-Westfalen sind bereits viele Flüchtlinge einquartiert, bestätigt eine Rathaus-Mitarbeiterin gegenüber oe24. Sie sagt: "Wir sind überlastet".

Jetzt hat man in dem Ort sogar eine Leichenhalle mit Küche und Betten ausgestattet. Darin sollen Flüchtlinge Platz finden. "Es ist die letzte Möglichkeit", heißt es. "Wir tun natürlich alles Erdenkliche, um das zu verhindern."

Derzeit sind noch keine Flüchtlinge in der Leichenhalle untergebracht. Es ist aber schon alles vorbereitet. Eine unheimliche Videoaufnahme von einem Welt-Kamerateam, geteilt auf X, zeigt die Bilder vom Quartier in der Leichenhalle.

Betten neben Sockel, wo Leichnam aufgebahrt wurde

Direkt neben dem Ort, wo in der Trauerhalle die Leichname aufgebahrt wurden, stehen schon die Betten an die Wand gelehnt. Bis zu zehn Flüchtlinge sollen hier Platz finden.

© x Bahre in der Leichenhalle. Gleich daneben werden die Betten aufgestellt.

© x Betten in der Leichenhalle. 10 Menschen könnten hier unterkommen.

Küche im Kühlraum

Im Kühlraum, wo einst die Toten aufgebahrt wurden, hat die Kommune eine Küche eingerichtet.

© x Die Küche wurde im Kühlraum der Leichenhalle untergebracht.

© x Die Küche im Kühlraum.

© x Das Kreuz hängt noch in der Trauerhalle.

Auch das Kreuz ist noch zu sehen, das hoch oben an einer Wand der Trauerhalle hängt. An diesem Ort, wo die Menschen in Odenthal bisher Abschied von ihren lieben Verstorbenen nahmen. Ob die Trauerhalle wirklich zum Flüchtlingsquartier wird? Das könnte schon in den nächsten Tagen der Fall sein, auch wenn man alles tue, um es zu verhindern, heißt es aus Odenthal.