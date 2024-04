Frau von "Harry Potter"-Star unerwartet gestorben

Eine tragische Nachricht erschüttert die Welt der Stars: Nach über 30 Jahren Ehe muss "Harry Potter"-Darsteller Warwick Davis den Verlust seiner Frau verkraften.

Große Trauer herrscht im Umfeld des berühmten Schauspielers Warwick Davis (54), bekannt aus der "Harry Potter"-Saga. Seine langjährige Ehefrau Samantha verstarb überraschend im Alter von 53 Jahren, hinterlässt jedoch eine tiefe Lücke in den Herzen ihrer Familie und Fans.

"Ich vermisse Ihre Umarmungen"

Der Beginn ihrer gemeinsamen Reise datiert zurück in das Jahr 1988 während der Dreharbeiten zum Disney-Film "Willow". Nach ihrem Zusammenschluss als Ehepaar und der Geburt ihrer vier Kinder begann eine gemeinsame Lebensreise, die nun endete.

Familie Davis trauert um Ehefrau und Mutter Samantha (†53, 2.v.l.)

Ein schmerzlicher Abschied

Am 24. März dieses Jahres musste Warwick Davis sich von seiner "Sammy", wie er sie liebevoll nannte, für immer verabschieden. In einem bewegenden Statement gegenüber der BBC drückte der Schauspieler seinen tiefen Verlust aus: "Ich vermisse ihre Umarmungen. Ihr Tod hat ein großes Loch in unserem Leben als Familie hinterlassen."

Samantha Davis war nicht nur eine Partnerin im Leben, sondern auch im Beruf. An der Seite ihres Mannes war sie sogar im finalen Harry-Potter-Film zu sehen. Mit ihrem unerschütterlichen Humor und ihrer liebevollen Art prägte sie das Leben ihres Ehemannes und ihrer Kinder nachhaltig.

Neben ihrer schauspielerischen Tätigkeit engagierten sich Warwick und Samantha Davis aktiv für wohltätige Zwecke. Die von ihnen gegründete Organisation "Little People UK" unterstützt kleinwüchsige Menschen und ihre Familien, ein Beweis für Samanthas außergewöhnliches Mitgefühl und Engagement.

Abschiedsworte ihrer Kinder

Die gemeinsamen Kinder Harrison (21) und Annabelle (27) fanden berührende Worte, um ihrer Mutter Tribut zu zollen. Sie betonten ihre Liebe und Wertschätzung für eine Frau, die sie nicht nur als Mutter, sondern auch als besten Freund erleben durften.