Frauenleiche in Frankreich in Kühlschrank entdeckt

Als sie einen Kühlschrank zum Entsorgen bringen wollten, haben zwei Menschen in Südfrankreich eine Frauenleiche in dem Gerät gefunden.

Die Polizei nahm den Eigentümer des Geräts wegen Mordverdachts in Gewahrsam. Bei der Leiche handelt es sich wohl um die Frau des 32-Jährigen, so die Staatsanwaltschaft Grasse am Dienstag. Laut Gerichtsmedizin starb sie durch eine Schusswaffe.

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten die zwei den mit einem Vorhängeschloss verriegelten Kühlschrank auf Bitten ihres Freundes wegbringen wollen. Dabei fiel ihnen ein starker Geruch auf. Auf Nachfrage sagte der Eigentümer, er habe einen Hund getötet und in das Gerät getan. Doch nach dem Aufbrechen des Schlosses entdeckten die zwei neben einem Hundefell die Frauenleiche und verständigten ihren Anwalt.

Die Polizei fand bei dem dänischen Verdächtigen zu Hause geladene Waffen und Drogen. In einem Gefrierschrank entdeckten sie zudem die Leiche eines Welpen. Der Mann war zuvor bereits wegen Tierquälerei in Gewahrsam gewesen.