Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
"Frechheit!" So wenig bekommt man für 100€ auf der Wiesn
© Instagram

Oktoberfest

"Frechheit!" So wenig bekommt man für 100€ auf der Wiesn

25.09.25, 22:13
Teilen

100 Euro, ein Tag auf der Wiesn und jede Menge Hunger: Food-Influencer Viet Shao wollte wissen, wie viel Essen man auf dem Oktoberfest für einen glatten Hunderter bekommt – und dokumentierte sein Experiment auf TikTok. 

Danach ging es für den Influencer weiter zum Spanferkelstand. Für acht Euro gab es eine knusprige Spanferkel-Semmel, bevor in der Ochsenbraterei der größte Posten des Tages folgte: Ein klassischer Ochsenbraten mit Kartoffelsalat und Rotweinsoße für 26,80 Euro. Zwischenstand: knapp die Hälfte des Budgets war aufgebraucht.

Süß musste es als Nächstes sein: Im Kaiserschmarrn-Zelt bestellte Shao eine kleine Portion Schmarrn mit Puderzucker und Apfelmus für 10,80 Euro. Danach testete er noch gebrannte Mandeln – und entdeckte ein Schnäppchen. Während 200 Gramm auf der Wiesn meist zehn Euro kosten, zahlte er an einem Stand nur fünf Euro.

Knödel, Haxn und Schoko

Im Schottenhamel folgte ein weiteres Highlight: eine halbe Schweinshaxe mit Knödel und Speckkrautsalat für 29,50 Euro. Am Ende blieben ihm exakt acht Euro – perfekt für eine Portion Erdbeeren mit Schokolade und „Bueno“-Überzug.

Nach dem XXL-Foodtag zog Shao sein Fazit: „Okay, genug gegessen. Jetzt geht’s ins Zelt.“

Auf TikTok wird das Experiment heiß diskutiert. Viele User regen sich über die Preise auf: „Völlig überteuert, Frechheit“, „Oktoberfest ist eine Apotheke“, heißt es in den Kommentaren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden