"Frechheit!" So wenig bekommt man für 100€ auf der Wiesn

100 Euro, ein Tag auf der Wiesn und jede Menge Hunger: Food-Influencer Viet Shao wollte wissen, wie viel Essen man auf dem Oktoberfest für einen glatten Hunderter bekommt – und dokumentierte sein Experiment auf TikTok.

Danach ging es für den Influencer weiter zum Spanferkelstand. Für acht Euro gab es eine knusprige Spanferkel-Semmel, bevor in der Ochsenbraterei der größte Posten des Tages folgte: Ein klassischer Ochsenbraten mit Kartoffelsalat und Rotweinsoße für 26,80 Euro. Zwischenstand: knapp die Hälfte des Budgets war aufgebraucht.

Süß musste es als Nächstes sein: Im Kaiserschmarrn-Zelt bestellte Shao eine kleine Portion Schmarrn mit Puderzucker und Apfelmus für 10,80 Euro. Danach testete er noch gebrannte Mandeln – und entdeckte ein Schnäppchen. Während 200 Gramm auf der Wiesn meist zehn Euro kosten, zahlte er an einem Stand nur fünf Euro.

Knödel, Haxn und Schoko

Im Schottenhamel folgte ein weiteres Highlight: eine halbe Schweinshaxe mit Knödel und Speckkrautsalat für 29,50 Euro. Am Ende blieben ihm exakt acht Euro – perfekt für eine Portion Erdbeeren mit Schokolade und „Bueno“-Überzug.

Nach dem XXL-Foodtag zog Shao sein Fazit: „Okay, genug gegessen. Jetzt geht’s ins Zelt.“

Auf TikTok wird das Experiment heiß diskutiert. Viele User regen sich über die Preise auf: „Völlig überteuert, Frechheit“, „Oktoberfest ist eine Apotheke“, heißt es in den Kommentaren.