Geiselnahme in Gefängnis: Häftling hat Mitarbeiter in Gewalt

Geiselnahme in Südfrankreich! In Arles hält ein Häftling in einem Gefängnis fünf Mitarbeiter in seiner Gewalt. Er will erzwingen, in eine andere Anstalt verlegt zu werden.

Der Häftling konnte sich Zugang zu einer Waffe beschaffen und überwältigte fünf Gefängnis-Mitarbeiter. Diese hält er nun als Geiseln. Es soll sich um vier Pflegekräfte und einen Beamten der Haftanstalt handeln. Wie "Euronews" berichtet, dauert die Geiselnahme bereits seit Vormittag an, die Polizei ist mit einem Großaufgebot und Spezialeinheiten vor Ort. Häftling sitzt wegen Vergewaltigung Der Geiselnehmer soll ein 37-Jähriger mit psychischen Problemen sein. Er büßt unter anderem eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung ab. Seine Forderung: Er will unbedingt in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Mehr dazu in Kürze...