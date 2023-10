× Greta Thunberg in London verhaftet

Bei einer Demo in London wurde "Klima-Greta" Thunberg von zwei Polizisten abgeführt.

Gemeinsam mit anderen Klimaaktivisten hat Greta Thunberg am Dienstag in London gegen ein Treffen von Energiemanagern demonstriert. Berichten zufolge wurde die 20-jährige Schwedin dabei festgenommen. Auf Bildern in sozialen Medien war zu sehen, wie sie von Beamten weggeführt wurde.

Sechs Festnahmen

Scotland Yard teilte auf Anfrage der dpa lediglich mit, es habe zunächst sechs Festnahmen wegen Verkehrsbehinderung gegeben. Später seien 14 weitere Personen wegen Verstößen gegen die Auflagen der Polizei festgenommen worden. Die Demonstranten hatten nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA versucht, den Zugang zu einem Hotel in der Innenstadt zu blockieren.

Die Aktivisten werfen Öl- und Gasunternehmen vor, die Umstellung auf erneuerbare Energien aus eigenem Profitinteresse aufzuschieben. "Sie haben hinausgezögert, abgelenkt und die Ursachen des Klimawandels geleugnet", sagte Thunberg PA zufolge.

"Stoppt neues Öl und Gas"

Obwohl sich die Industrie, die mit fossilen Brennstoffen ihr Geld verdiene, den Konsequenzen ihrer Geschäftsmodelle bewusst gewesen sei, habe sie nichts unternommen, kritisierte Thunberg. Auf Schildern stand zum Beispiel "Stop new oil and gas" ("Stoppt neues Öl und Gas") und "Wrong side of history" (etwa: "Auf der falschen Seite der Geschichte").

Bei der dreitägigen Konferenz "Energy Intelligence Forum" sollen unter anderem der Chef des saudi-arabischen Ölkonzerns Aramco, des norwegischen Unternehmens Equinor sowie der britische Staatseekretär Graham Stuart sprechen. Vor Kurzem waren in Großbritannien Pläne zur Ausbeutung eines Ölfelds auf dem Grund der Nordsee genehmigt worden.