Haustier-Löwin von Influencer attackiert 11-Jährigen

Ein dramatischer Zwischenfall erschütterte am Samstagabend das kleine Dorf Rang Kham im Westen von Thailand.

Der elfjährige Arthit war auf dem Heimweg, als plötzlich eine Löwin über einen Zaun sprang und ihn angriff. Das Tier gehörte dem thailändischen Internet-Star Parinya Parkpoom (32), der seine Raubkatze regelmäßig in sozialen Medien zeigt. Nach Angaben der lokalen Nachrichtenseite Khaosod English geschah der Angriff gegen 20.45 Uhr.

Die einjährige Löwin biss den Jungen in die Hüfte und verletzte ihn schwer. Ein Nachbar, der 43-jährige Sarawut, hörte die Schreie und eilte zur Hilfe. Doch auch er wurde von dem Tier angegriffen und erlitt tiefe Kratzwunden an Brust und Bein.

Nur mit einer Kette gesichert

Nach dem Angriff konnte Parkpoom seine Löwin „Mahesi“ wieder einfangen und beruhigen. Er erklärte später, dass er die Löwin nur mit einer einfachen Kette angebunden hatte, da ihr Käfig gerade renoviert wurde.

Erst als er die Hilferufe hörte, bemerkte er, dass sich das Tier losgerissen hatte. Der Influencer zeigte sich reumütig und sagte, er wolle alle Behandlungskosten übernehmen und die Verantwortung für den Vorfall tragen. Beide Verletzten wurden in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht und befinden sich laut Ärzten in stabilem Zustand.

Löwin soll schon mehrfach entlaufen sein

Nachbarn berichten, dass die Löwin bereits mehrfach ausgebrochen sei und die Dorfbewohner in Angst versetzt habe. Laut einer Zeugin war es bereits der dritte Zwischenfall.

Strafe für den Tierhalter möglich

Die Polizei ermittelt nun gegen den Influencer. Ihm drohen bis zu sechs Monate Haft oder eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Baht (etwa 1315 Euro). Die Haltung von Löwen ist in Thailand grundsätzlich erlaubt, sorgt aber immer wieder für Diskussionen über strengere Regeln oder ein mögliches Verbot.