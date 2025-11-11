Alles zu oe24VIP
Heftig! Riesen-Brücke stürzt kurz nach Eröffnung ein

11.11.25, 17:33
Ein Teil der erst im Jänner eröffneten Hongqi-Brücke in China ist eingestürzt. Das 758 Meter lange Bauwerk sollte die Provinz Sichuan mit Tibet verbinden. Verletzt wurde niemand. 

In der chinesischen Provinz Sichuan ist am Wochenende ein Teil der Hongqi-Brücke eingestürzt. Nach Angaben örtlicher Behörden war das Bauwerk erst im Januar 2025 offiziell eröffnet worden. Es sollte eine wichtige Verkehrsverbindung in Richtung Tibet schaffen.

Laut ersten Informationen stürzte ein Abschnitt der 758 Meter langen Brücke ein, als sich keine Fahrzeuge darauf befanden. Personen kamen nicht zu Schaden. Über die Ursache des Einsturzes ist bislang nichts bekannt, Experten prüfen nun mögliche Baumängel oder strukturelle Schwächen.

Die Hongqi-Brücke war Teil eines größeren Infrastrukturprojekts, das die abgelegene Bergregion Westchinas besser an das nationale Straßennetz anbinden sollte. Der Einsturz wirft nun Fragen zur Bauqualität und Sicherheitskontrolle der zahlreichen neuen Verkehrsprojekte im Land auf.

Ein offizieller Bericht der zuständigen Bauaufsicht wird in den kommenden Tagen erwartet.

