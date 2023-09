Heldin (15) erstochen, weil sie Freundin vor Ex (17) rettete

Tragödie im Süden von London. Die 15-jährige Eliyanna Andam wollte ihre beste Freundin vor dem bewaffneten Ex-Freund retten und starb dabei.

In Croydon, im Süden von London, hat sich am Mittwochmorgen eine schreckliche Tat ereignet. In einem Schulbus kam es zum Streit zwischen einem 17-jährigen Schüler und dessen Ex-Freundin. Der 17-Jährige bedrohte das Mädchen dann mit einem Messer, berichtet die Daily Mail.

Darauf rannten alle Schüler weg, doch die 15-jährige Eliyanna Andam stellte sich mit den Worten "Sie ist meine beste Freundin, lass sie in Ruhe" vor den messerschwingenden, wütenden Ex. Der erstach sie, es waren ihre letzten Worte. Doch sie hatte ihrer Freundin mit ihrem heldenhaften Einsatz das Leben gerettet.

Der dunkel gekleidete Messerstecher rannte nach dem Mord weg, Busfahrer und Passanten versuchten vergeblich Eliyanna zu retten. Aber der Blutverlust war zu groß. Sie starb direkt vor ihrer Schule. Scotland Yard bestätigte die Verhaftung eines 17-Jährigen 75 Minuten später in New Addington. Er wird derzeit verhört.

"Sie ist eine Heldin"

Familie, Freunde und Bekannte von Eliyanna legen Blumen an den Ort, an dem sie starb. "Sie ist eine Heldin", sagen sie den Medien.