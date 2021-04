Italien: Über 100 Mafiosi-Festnahmen bei Polizei-Razzia

Die italienische Polizei ist landesweit gegen die Mafia mitunzähligen Festnahmen vorgegangen. Der größte Schlag gelang in der süditalienischen Stadt Bari, dort konnten über 100 Festnahmen verzeichnet werden.

Am Montagmorgen wurde in einer großangelegten Razia gegen Mitglieder des sogenannten “Strisciuglio“-Clans vorgegangen, so die italienischen Behörden. Im Laufe des Tages wollten die Ermittler weitere Informationen auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Regelmäßige Großeinsätze gegen Mafia

Laut Medienberichten werden den Verdächtigen unter anderem Mafia-Vereinigung, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen. Die überwiegende Mehrheit der Festgenommenen soll in Haft kommen. Schon im März, gab es eine ähnliche Aktion von Seiten der Polizei, um gegen die organisierte Kriminalität vorzugehen.

© Twitter/Polizia Di Stato ×

Nigerianische Mafia im Visier

Insgesamt rückten Beamten in 14 verschiedenen Provinzen aus, um auch gegen die nigerianische Mafia Black Axe zu vermitteln. Den Verdächtigen werden demnach unter anderem Drogenhandel, Ausbeutung durch Prostitution, Betrug und Geldwäsche mittels Kryptowährungen vorgeworfen.

© Twitter/Polizia Di Stato ×

Schon in der jüngeren Vergangenheit gab es größere Einsätze von Seiten der Polizei, wo Dutzende Festnahmen aus ganz Italien gemeldet wurden. Gegen die kalabrische “'Ndrangheta“ läuft seit Anfang des Jahres ein Gerichtsprozess in der Stadt Lamezia Terme. Insgesamt sind mehr als 300 mutmasslich Mitglieder der als sehr brutal geltenden Mafia angeklagt.