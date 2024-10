Käse-Dieb klaute 22 Tonnen im Wert von 360.000 Euro: Jetzt schnappte ihn die Polizei

Das ist mal ein Fang!

Der Polizei in London ist ein echter Coup gelungen. Sie haben den wohl größten Käse-Dieb der Geschichte geschnappt. Er klaute Cheddar im Wert von sage und schreibe 360.000 Euro.

Jetzt ist er in den Händen der englischen Cops. Der Käse-Gauner ist ein 63-jähriger Mann, dem jetzt Betrug und Hehlerei vorgeworfen wird. Allerdings ist der englische Käse jetzt alles andere als sicher: Der Mann wurde nämlich wieder freigelassen, allerdings unter Auflage, was das gelbe Gold doch schützen dürfte. So lief der größte Käse-Raub in der Geschichte ab: Die Diebe hatten sich als Großhändler eines französischen Lebensmittelhändlers ausgegeben.





950 Laibe bestellt

Daraufhin wurden mehr als 950 Laibe Hafod Welsh Organic Cheddar, Westcombe Cheddar und Pitchfork Cheddar geliefert - bis die Schlawiner aufflogen. Die Diebe hätten beinahe eine echte Rarität, einen echten Schatz erbeutet, denn 250 Gramm Westcombe von Produzent Tom Calver in Südwestengland kosten 7 Pfund Sterling (8,32 Euro). Die weltberühmten Käsesorten gehören den Unternehmensangaben zufolge zu den begehrtesten in Großbritannien. Der Fall bewegt.





Auch Starkoch Jamie Oliver (49) meldete sich zu Wort und warnte: „Ihr denkt jetzt, dass ich einen Scherz mache, aber das tue ich nicht. Einige der besten Cheddarkäse der Welt wurden gestohlen.“ Er appellierte, falls große Mengen Premium-Cheddar auf dem Schwarzmarkt angeboten würden.