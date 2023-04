Kellner flambiert Pizza: 2 Tote, 12 Verletzte

Eine Verkettung unglücklicher Umstände führte zu einem Todesdrama in Madrid.

Bei einem Feuer in einem italienischen Restaurant im Zentrum Madrids sind am Freitagabend zwei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden. Eine flambierte Pizza hat die Dekoration des Lokals in Brand gesteckt, teilten die Behörden am Samstag mit. Augenzeugen schilderten gegenüber "El Pais" den Hergang genauer: So soll der Kellner noch am Tisch die Pizza für die Gäste flambiert haben, dann soll das Feuer auf die Plastikpflanzen übergesprungen sein, mit denen die Decken und Säulen des Restaurants dekoriert waren. Innerhalb weniger Sekunden soll das ganze Lokal in Flammen gestanden sein.

Die Feuerwehr war innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Weil sich die Feuerwache nur 400 Meter entfernt von dem Restaurant befand, ist die Hälfte der Rettungskräfte sofort zu Fuß losgerannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Doch für einen Restaurantmitarbeiter und einen Gast kam jede Hilfe zu spät. Als das Feuer ausbrach, befanden sich etwa 30 Gäste und Mitarbeiter in dem Restaurant.