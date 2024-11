Killer-Katze "Garfield" kratzt Mann (55) zu Tode

Es ist ein absoluter Albtraum und klingt furchtbar. Eine Killer-Katze soll ihren Besitzer zu Tode gekratzt haben.

Das Unglück ereignete sich in Russland. Dort lebte in St. Petersburg Dmitry Ukhin (55). Er starb am Freitag in seinem Haus. Wie die englische "Sun" berichtet, soll ihm seine Katze zum Verhängnis geworden sein.

Das Tier mit dem Namen Styopka soll schon zwei Tage lang auf eigenen Pfoten unterwegs gewesen und nicht mehr nach Hause gekommen sein. Als der Mann sein Haustier dann zurückholen wollte, kam es zum Katzen-Streit.

Tiefe Wunde am Bein

Das Tierchen kratzte Dmitry am Bein. Es wurde eine tiefe Wunde. Der Mann begann stark zu bluten. Weil er alleine daheim war, konnte ihm niemand helfen. Dmitry war Diabetiker und hatte Probleme mit der Blutgerinnung.

Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Als die Rettungskräfte eintrafen und dem Mann helfen wollten, konnten sie nur noch seinen Tod feststellen.