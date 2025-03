Zwei Kletterer aus Österreich in Italien in Bergnot

Noch immer sind die Kletterer nicht in Sicherheit.

Die Sorge um die zwei Kletterer aus Österreich ist groß.

Schlechtes Wetter

Sie stürzten aus 10 Meter Höhe und hatten dann gegen schlechtes Wetter und vor allem den Faktor Zeit zu kämpfen. Die beiden Kletterer aus Österreich gerieten am Montag an der Steilwand des Monte Brent im Trentino in Not.

Hubschrauber kann nicht anfliegen

Für beide wurde die Situation lebensbedrohlich. Einer von beiden hatte sich eine schwere Beinverletzung zugezogen. Die hiesige Alpenrettung eilte den beiden zur Hilfe. Problem der Bergung war vor allem, dass der Hubschrauber die Unglücksstelle nicht anfliegen konnte: Der Wind war zu stark. Andere Bergretter machten sich dann vom Tal her auf den Weg, um Hilfe zu leisten.

Rettung dauert an

Noch ist die Rettung nicht gelungen, es heißt also, weiter bangen um die beiden Österreicher. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass der Einsatz noch einige Stunden dauern wird.