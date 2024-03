Klima-Kleber attackieren berühmtes Gemälde

Die Gruppe von Klima-Aktivisten "Ultima Generazione" (UG, "Letzte Generation") hat am Sonntag in Florenz erneut Aufsehen erregt.

Fünf Mitglieder der Gruppe beklebten das Schutzglas von Sandro Botticellis Meisterwerk "Der Frühling" mit Bildern der Überschwemmungskatastrophe von Campi Bisenzio bei Florenz im vergangenen Jahr.

Die Museumswächter schalteten das Licht im Raum aus, forderten die Besucher auf, den Raum zu verlassen und riefen die Polizei. Die Aktion war nach wenigen Minuten beendet. "Der Schlamm zerstörte 2023 in Campi Bisenzio alles und hinterließ einen Schaden von mehr als zwei Milliarden Euro und sieben Tote", so "Ultima Generazione" in einer Erklärung am Sonntag.

"Die italienische Regierung hat den betroffenen Menschen noch kein Geld zurückerstattet. Sie spricht von Sicherheit, aber die einzige Sicherheit, die sie respektiert, ist die des Marktes. Und sie bestraft diejenigen, die dieser Sicherheit folgen, mit Geldstrafen von 20.000 Euro (für Klimaproteste)", hieß es in einem Schreiben.

"Der Frühling" (La Primavera) von Sandro Botticelli gehört zu den bekanntesten und am häufigsten reproduzierten Werken der abendländischen Kunst © Wikipedia/Google Art Project/Sandro Botticelli ×

Erneut Botticelli-Werk im Visier

Klimaaktivisten hatten im vergangenen Monat einen ähnlichen Protest in den Uffizien mit Botticellis "Geburt der Venus" inszeniert. Im November sprach ein Florentiner Richter drei Mitglieder der Gruppe frei, die sich im Juli 2022 an die Schutzwand von Botticellis "Der Frühling" geklebt hatten.

"Ultima Generazione fordert, dass der Staat sich um seine Bürger kümmert, indem er einen 20 Milliarden Euro-'Wiedergutmachungsfonds' für alle Opfer von Klimakatastrophen einrichtet", so die Klimaschutz-Aktivisten. Sie hatten in den vergangenen zwei Jahren eine Reihe von Proteste veranstaltet, die für Schlagzeilen sorgten. So übergossen sie sich vor der Kathedrale von Florenz mit roter Flüssigkeit und klebten sich an die ikonische Laokoon-Statuengruppe in den Vatikanischen Museen.