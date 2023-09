Kuriose Rettungsaktion: Hier wird Rind senkrecht aus Erdloch gezogen

Bei einer Rettungsaktion in England ist ein Rind senkrecht aus einem Erdloch gezogen worden - ein Video der Aktion verbreitete sich in britischen Medien.

Die Aufnahme wurde vergangene Woche vom Wilton Castle Country Park im Norden des Landes veröffentlicht. Man hätte gemeinsam mit einem örtlichen Landwirt geholfen, hieß es in dem Post bei Facebook.

Der Ochse sei in eine Art Erdloch gefallen, ihm gehe es jetzt aber mit seinen Freunden auf dem Feld gut, hieß es. Das Video zeigt, wie das Tier an den Beinen hochgezogen wird, sich dann aufrichtet und losläuft. Das Video wurde bis Dienstagmittag rund zweieinhalb Millionen mal aufgerufen. Medien wie die Zeitungen "The Independent" und "Daily Mail" berichteten über den Fall.