Lebensgefahr: Mann wirft Ehefrau von Fähre

Unglaublich aber wahr. Von Schiffen hört man ja immer wieder skurrile Geschichten, nun aber treibt es ein Mann an die Spitze, als er seine Ehefrau über Bord warf.

Indonesien. Eine Fähre war zuletzt von Merak nach Bakauheni unterwegs.

Eine Überwachungskamera zeigt dabei erschreckende Aufnahmen des Gästebereichs. Zu sehen sind vor erst zwei Frauen, welche auf Bänken sitzen bzw. liegen. Ins Bild kommt schließlich auch das betroffene Ehepaar. Während die Frau gerade ihre Tasche ablegen will, nimmt ihr Ehemann plötzlich seine ganze Kraft zusammen, hebt sie hoch und rennt in schnellen Schritten mit ihr am Arm zu einer offenen Stelle.

Wie aus dem Nichts wirft er seine Frau über Bord. -Zur Erinnerung: Ein Sturz von einem so hohen Schiff ist lebensbedrohlich. Wie sie so schnell reagieren konnte, kann vermutlich nur sie selbst sagen, doch trotz des plötzlichen Wurfes schaffte sie es, sich an der Reling festzuhalten.

Zum Glück bemerkten einige Passagiere den Wurf und eilten sofort zur Hilfe. Gemeinsam schafften sie es, die hilflose Dame wieder hochzuziehen.

Die Leiter der Hafenpolizei sollen nach dem Mordversuch von der Familie informiert worden sein, dass der Ehemann an einer psychischen Störung leiden würde, weshalb sie ihn nicht anzeigen werde.