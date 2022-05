Mann (23) spielt 'Titanic'-Szene nach und ertrinkt

Ein romantischer Moment endete für ein türkisches Pärchen in einem Todes-Drama: Die beiden wollten die berühmte Szene aus "Titanic" im Hafen nachspielen – dabei ertrank der junge Mann.

Wie türkische Medien berichten, ertrank ein junger Mann am Montagabend im Hafen von Izmir, als er versuchte, mit seiner Freundin die weltberühmte Szene aus Titanic nachzuspielen. Nach angaben der jungen Frau hatten sich die beiden zum Angeln getroffen und Alkohol getrunken, als sie beschlossen, an den Rand des Piers zu gehen und die Szene zu imitieren, in der Leonadro DiCaprio Kate Winslet von hinten umarmt und in die Ferne ruft "Ich bin der König der Welt".

Dabei verlor das Paar das Gleichgewicht und stürzte ins Meer. Augenzeugen, die das Unglück beobachteten, riefen sofort die Rettung und reichten der Frau eine Angel, an der sie sich festhalten konnte – doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er wurde eineinhalb Stunden später tot geborgen.