Millionen Einbruch bei einer Luxus-Influencerin

Millionenschwere Influencerin und Kunstsammlerin Shafira Huang genießt ihr Luxus-Leben und teilt diesen in den sozialen Medien. Doch sie wurde jetzt Opfer eines millionenschweren Raubes.

Am 7. Dezember stahl ein Einbrecher Schmuck und Luxusgüter im Gesamtwert von mehr als 10 Millionen Pfund (circa 12 Millionen Euro) aus ihrer luxuriösen Villa im Londoner Stadtteil Primrose Hill. Sie drangen in das Anwesen über ein Fenster im zweiten Stock ein.

Millionenschweres Diebesgut jetzt bekannt

Shafira Huang ist die Kulturbotschafterin der renommierten Halcyon Gallery in der Londoner Bond Street und präsentierte ihr extravagantes Leben ihren 13.000 Followern auf Instagram. Sie nahm ihre Follower auf Reisen zu exotischen Orten, Skitrips in Aspen, Jacht-Urlaub in Hongkong und luxuriösen Abendveranstaltungen mit.

Auf all diesen Bildern trug Shafira Huang Designerkleidung und sehr teuren Schmuck. Jetzt ist bekannt, was die Einbrecher gestohlen haben. Unter anderem entnahmen die Diebe einen Graff-Diamantring mit 10,73 Karat, mehrere De Beers-Diamantringe, einen Hermès-Diamantring, eine mit Diamanten besetzte Uhr und eine Diamant-Halskette.

Außer dem Diamantschmuck stahlen die Einbrecher auch noch weiteren Schmuck von Van Cleef & Arpels, Chopard und Katherine Wang, sowie einige Handtaschen aus Krokodilleder von Hermès im Wert von rund 150.000 Pfund (180.855 Euro) und 15.000 Pfund (18.085 Euro) an Bargeld.

Belohnung von 1,5 Millionen Pfund

Aktuell fahndet die Polizei noch nach einem etwa 30-jährigen Mann mit mittlerer Statur. Während des Einbruchs war er bewaffnet und sein Gesicht verdeckt. Jetzt setzte die Huang-Familie eine riesige Belohnung von rund 1,5 Millionen Pfund (1,8 Millionen Euro) aus, um den Täter zu finden. Dabei wird für Hinweise, die zur Verhaftung führen, 500.000 Pfund und 10 Prozent des Wertes für die Rückgabe der gestohlenen Objekte gezahlt.