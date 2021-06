Mindestens drei Verletzte bei Schießerei in Berlin: Täter noch auf der Flucht

Schreckliche Bilder erreichen uns aus Berlin.

Gewalt-Eskalation in Berlin: In der Müllerstraße im Stadtteil Wedding ist es am Sonntagabend in der Nähe einer Bar zu einer Schießerei gekommen. Mehr als 20 Schüsse sollen laut Augenzeugen gefallen sein. Laut einem Reporter der dpa sollen mindestens drei Personen verletzt worden und in umliegende Krankenhäuser transportiert worden sein. Die "BILD" schreibt, dass sich eines der Opfer in Lebensgefahr befinde.

Bis in die Morgenstunden sah man schwer bewaffnete Beamte die 3,5 Kilometer lange Müllerstraße absichern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Täter soll sich zum gegebenen Zeitpunkt noch auf der Flucht befinden.