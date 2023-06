Mitten in der Stadt: Kettensägen-Attacke mit mehreren Verletzten

Zwei tschechische Männer sollen am Donnerstagmittag mehrere Menschen verletzt haben. Einer der mutmaßlichen Täter soll sogar auf eine zur Hilfe heraneilende Frau mit einer Kettensäge losgegangen sein.

Chemnitz. Zwei tschechische Männer (30,40) zogen am helllichten Tag mitten im Stadtzentrum offenbar eine Frau (31) in ihren Transporter, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Demnach sollen mehrere Personen den Vorfall bemerkt haben und stellten sich mutig vor das Fahrzeug, um es an der Flucht zu hindern.

Die zwei Männer sollen dann aus dem Fahrzeug gestiegen sein und drohten Umstehenden mit Gegenständen. Einer der beiden soll sogar eine Kettensäge aus dem Transporter geholt haben und mit dieser vor den Passanten herumgewedelt haben, so eine Polizeisprecherin gegenüber der "Bild".

Nachdem mehrere Streifenwagen angerückt gewesen waren, konnten die beiden Männer schließlich vorläufig festgenommen werden. Die Frau, die zuvor geschnappt wurde, konnte sich noch während der Auseinandersetzung aus dem Transporter befreien. Sie ist ebenfalls eine tschechische Staatsangehörige.

Mehrere Personen erlitten laut "Bild" leichte Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.