Junges Model in Reisekoffer entführt - jetzt folgt TV-Serie

Das britische Model Chloe Ayling wurde 2017 von den polnischen Brüdern Lukasz und Michal Herba nach Italien gelockt, unter Drogen gesetzt und in einen Koffer gesteckt. Anschließend sollte sie von den beiden Menschenhändlern am Schwarzmarkt verkauft werden. Sieben Jahre nach der Entführung veröffentlich BBC jetzt eine TV-Serie namens "Kidnapped" zu Aylings Geschichte.

Obwohl die Kidnapper des Models zu 16 Jahren Haft verurteilt wurden, wird Ayling immer noch von Usern im Netz angefeindet, sie habe die Entführung gefaked, im Geld daraus zu schlagen. IM "Daily Mail" beschreibt sie lebhaft, wie schmerzhaft es sei, sich ständig verteidigen zu müssen, anstatt dass ihre Tapferkeit anerkannt wird.

In der Serie "Kidnapped" wird nun die haarsträubende Entführung rekonstruiert. Ayling war für ein Fotoshooting nach Italien gereist, weil die Herba-Brüder sie unter dem Vorwand einer Modelarbeit dorthin gelockt hatten - nur um sie mit dem Pferde-Betäubungsmittel Ketamin ruhig zu stellen und zu entführen. Sie steckten sie einen Koffer und brachten sie so in ein abgelegenes Bauernhaus bei Turin. Man sagte ihr, sie sei von einer Gruppe namens "Black Death" entführt worden und sollte in einer Online-Auktion als Sexsklavin verkauft werden.

Ayling zeigt sich heute erleichtert darüber, dass die Serie über sie einmal mehr die Wahrheit ans Licht bringen wird und widersprüchliche Aussagen ihrer Entführer thematisiert. Das Model, das 2022 sogar auch bei Promi Big Brother mitmachte, betonte, dass die Schilderung ihrer Geschichte der Wahrheit endlich gerecht wird.

Während der Dreharbeiten zu "Kidnapped" zog sich Ayling aus der Öffentlichkeit zurück und stellte ihre Kanäle in den sozialen Medien auf inaktiv, um sich auf Interviews und die mögliche Wiederbelebung ihres Falls vorzubereiten. In einem Interview erklärte sie, dass Menschen ohne konkrete Beweise oft nicht geglaubt werde, und zog Parallelen zu anderen Fällen, bei denen die Opfer von Verschwörungstheorien verfolgt wurden.

Why was Chloe blamed for her kidnappers’ crimes?



Kidnapped: The Chloe Ayling Story is based on the true story of Chloe’s terrifying abduction in Italy in 2017, having travelled there for a photoshoot.



