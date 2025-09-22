Monster-Taifun legt Flughafen in Hongkong lahm

Der internationale Flughafen von Hongkong wird nach Angaben der Fluggesellschaft Qantas wegen eines herannahenden Taifuns für 36 Stunden geschlossen.

Der Flugbetrieb werde von Dienstagabend (Ortszeit) bis zum Donnerstagmorgen eingestellt, teilte Qantas am Montag mit. Eine Sprecherin der Flughafenbehörde in Hongkong erklärte, man beobachte die Entwicklung des Taifuns mit dem Namen Ragasa genau und habe mit den Vorbereitungen darauf begonnen.

Eine offizielle Ankündigung zur Schließung gab es jedoch zunächst nicht. Die Einwohner von Hongkong trafen ebenfalls Vorkehrungen für den Taifun, der Windgeschwindigkeiten von 205 Kilometern pro Stunde mit Böen von bis zu 250 Kilometern pro Stunde erreichen soll. Vor Supermärkten bildeten sich lange Schlangen, in denen Produkte wie Milch bereits ausverkauft waren. Auf Märkten wurde für Gemüse mehr als das Dreifache des normalen Preises verlangt.

Auf den Philippinen wurden am Montag die Arbeit und der Unterricht in der Hauptstadt Manila und weiten Teilen des Landes eingestellt, da sich Ragasa auf die nördliche Hauptinsel Luzon zubewegt. Die Behörden gaben die höchste Taifun-Warnung für die abgelegenen Babuyan-Inseln aus und forderten die Bewohner auf, sich vor Sturmfluten und Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen. Fluggesellschaften strichen mehr als ein Dutzend Inlandsflüge, Fährverbindungen wurden eingestellt.