Mord-Krimi in Barcelona: Deutscher wurde zerstückelt

Nachdem die zerstückelte Leiche eines Deutschen in einem Nobelviertel von Barcelona gefunden wurden, hat die katalanische Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Der Tote hatte seit mehreren Jahren in der spanischen Metropole gelebt, vor etwas mehr als einer Woche wurden die zerstückelten Überreste seiner Leiche in einem Müllcontainer vor dem Haus, in dem der Deutsche lebte, entdeckt. Nun klickten bei einem 31-jährigen Ukrainer und einem 51-jährigen Iren die Handschellen: Das Duo steht im dringenden Verdacht, den Mann getötet zu haben.

Verdächtige waren Untermieter des Opfers

Denn: Die drei kannten sich. Sie sollen gemeinsam als Untermieter des Opfers in dessen Wohnung gelebt haben. Dort fanden die Ermittler "verschiedene Hinweise, die diesen Ort mit dem möglichen gewaltsamen Tod in Verbindung bringen", hieß es seitens der Polizei.

Zu einem möglichen Motiv für die Bluttat ist noch nichts bekannt. Allerdings war der Deutsche in der Nachbarschaft aufgefallen. Er sei laut der Hausmeisterin des Gebäudes zwar ein sehr diskreter und freundlicher Mann" gewesen sein. Trotzdem habe es immer Ärger unter den Nachbarn und dem Hausverwalter gegeben, weil der Mann wiederholt seine Wohnung an Personen untervermietet hatte.

Mit dem nun verhaftenen Duo schien er an die Falschen geraten zu sein – es gilt die Unschuldsvermutung.