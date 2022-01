Mutter zwang Tochter, wochenlang neben Leiche ihres Vaters zu hausen

Die Polizei in Texas hat eine Frau in Gewahrsam genommen, die ihre elfjährige Tochter wochenlang gezwungen hatte, mit der Leiche ihres Vaters zu leben. Sie erklärte den Polizisten, sie habe den Tod des Kindsvaters nicht gemeldet, da sie befürchtet habe, aus der Wohnung geworfen zu werden - denn eigentlich hätte sich der Mann dort nicht aufhalten dürfen.

Berichten von Lokalmedien zufolge lebten Mutter und Tochter drei oder vier Woche lang mit der verwesenden Leiche des Mannes in dem abgeschiedenen Dorf Electra, bis Nachbarn den örtlichen Polizeichef Terry Wooten über den Gestank und Unmengen von Fliegen, die aus einem offenen Fenster der Wohnung drangen, informierten.

Susan Que Smith was charged with endangering a child and tampering with evidence. https://t.co/krPXVGfi7B