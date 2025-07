Mysteriöser Tod: DJ stirbt bei Polizei-Einsatz auf Ibiza

Während eines nächtlichen Polizei-Einsatzes kam Michele Noschese, bekannt als DJ Godzi, auf Ibiza ums Leben. Um seinen Tod gibt es jetzt viele Theorien.

In der Nacht vom 17. auf den 18. Juli legte Michele Noschese als DJ Godzi im Techno-Tempel Eden in Sant Antoni de Portmany auf. Weniger als 24 Stunden später rückte die Polizei zu seiner Adresse aus. Den Einsatz überlebte der Italiener nicht. Doch was ist passiert?

Familie wittert Verschwörung

Dazu gibt es widersprüchliche Versionen. Seine Familie sieht ihn als Opfer der Beamten der Guardian CivilGuardia Civil. Das italienische Portal "Corriere" berichtet, dass die Polizei von den Nachbarn wegen Ruhestörung zum Haus von Noschese gerufen worden sei. Laut dem Bericht haben Passanten beobachtet, wie die Einsatzkräfte den DJ geschlagen hätten.

Sein Vater Giuseppe Noschese ist sich sicher, dass die Polizei für den Tod verantwortlich ist. Er sagte gegenüber "Corriere": "Die Spuren der Schläge sind eindeutig; die Polizei hat Mist gebaut." Die Familie hat eine Untersuchung zur Feststellung der Todesursache beantragt, so "Il Mattino". Laut dem Portal beobachtet das italienische Konsulat die Ermittlungen in Barcelona sehr genau.

Andere Darstellung

Eine ganz andere Version des Ereignisses erzählt die Polizei. Die Behörde teilt in einem Statement mit, dass: "Am Samstagmorgen wurde die Guardia Civil wegen einer Bedrohung nach Santa Eulalia gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen Mann, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er hatte Halluzinationen und war über den Zaun in das Haus seines älteren Nachbarn eingedrungen."

Laut ihnen hat der DJ den Nachbarn mit einem Messer bedroht. Beim Versuch, ihn zu überwältigen, "bekam er plötzlich Krampfanfälle. Die Beamten begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen und führten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch, bis der Rettungsdienst eintraf. Doch alle Versuche blieben erfolglos – der Mann starb noch am Einsatzort."

Label trauert

In einem Instagram-Post trauert sein Label "Mood Child Art": "Er war einer dieser seltenen Seelen, die Musik aus dem Herzen machten und nichts dafür erwarteten. Immer gute Schwingungen, immer voller Liebe für das Leben."