Nach mysteriösem Leichenfund: Mutter vermutet Mord

"Mit gebrochenem Herzen wollen wir euch darüber informieren, dass Lexis Leiche gefunden wurde" - Nach mysteriösem Verschwinden vermutet Mutter Stacey nun, dass ihre Tochter ermordet wurde.

Mexiko. Kürzlich berichtete die Stacey Robinault via Social Media, dass ihre Tochter, die US-amerikanische Influencerin Alexis Sharkey, vermisst wird.

Nur zwei Tage später, am 30.November, richtete Stacey eine weitere erschütternde Nachricht an die Fans ihrer Tochter: Die 26-jährige Alexis wurde von den Polizeibehörden tot aufgefunden. "Mit gebrochenem Herzen wollen wir euch darüber informieren, dass Lexis Leiche gefunden wurde", schrieb sie via Facebook.