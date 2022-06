Laut TV bis zu hundert Personen verwundet.

Beim Zusammenstoß eines Personenzuges mit einer Lokomotive sind in der Slowakei viele Menschen verletzt worden. Der Fernsehsender TV Markiza schätzte die Zahl der Verletzten am Freitagabend auf bis zu hundert. Das Verkehrsministerium in Bratislava und die staatliche Eisenbahngesellschaft bestätigten der Nachrichtenagentur TASR den Unfall, wollten aber zunächst noch keine Angaben zur Zahl von Verletzten oder Toten machen.

Die Polizei rief Autofahrer über digitale Netzwerke auf, die Umgebung des Unfallorts nahe der nordslowakischen Gemeinde Strecno zu meiden, um Feuerwehr und Rettungsfahrzeugen die Zufahrt zu erleichtern. Das Verkehrsministerium teilte mit, Verkehrsminister Andrej Dolezal sei auf dem Weg zum Unglücksort. Dieser liegt nahe einem wichtigen Eisenbahnknoten, an dem sich die Bahnlinien aus dem Landesinneren nach Bratislava und auch jene nach Tschechien treffen.