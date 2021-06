Yair Lapid bildet eine neue Koalition. Die Ära von Netanyahu gilt somit vorerst als beendet. Die Stabilität des Lapis-Bündnis ist allerdings unklar.

Gegner von Benjamin Netanyahu haben in Israel mit der Bildung einer Koalition das vorläufige Ende der Ära des Langzeit-Ministerpräsidenten eingeläutet. Mehr als zwei Monate nach der Parlamentswahl hat der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid ein Bündnis von insgesamt acht Parteien geschmiedet.

Ära von Netanyahu vorerst beendet

Der Vorsitzende der arabischen Raam-Partei, Mansour Abbas, habe kurz vor Ablauf einer Frist eine Koalitionsvereinbarung mit Lapids Zukunftspartei unterzeichnet. Mit Vereidigung einer solchen Regierung im Parlament wäre die Ära von Netanyahu als Ministerpräsident vorerst beendet. Als voraussichtlicher Termin gilt der 14. Juni. Vor der Vereidigung muss eine einfache Mehrheit der 120 Abgeordneten für die Regierung stimmen.

Stabilität von Lapis-Bündnis unklar

Noch während der Wahl des Präsidenten laufen die Koalitionsgespräche. Vor den Augen aller Israelis, live übertragen von Fernsehkameras, finden sich am Mittwoch im Sitzungssaal der Knesset kleine Gesprächsrunden zusammen. Letzte Streitigkeiten müssen ausgeräumt werden, etwa über Personalfragen.

Regierungsmehrheit mit acht Parteien

Dass diese Last-Minute-Gespräche letztlich in eine Koalition münden, gilt Experten als politisches Husarenstück. Lapid hat geschafft, womit die wenigsten gerechnet haben. Er hat eine Regierungsmehrheit mit acht Parteien gebildet, die inhaltlich unterschiedlicher kaum sein könnten. Doch die neue Koalition in dem Mittelmeerstaat steht auf tönernen Füßen, das zeigen nicht nur die langwierigen Verhandlungen. Zusammengeführt hat sie vor allem die Ablehnung von Langzeit-Ministerpräsident Benjamin Netanyahu.

Netanyahu nicht damit gerechnet

Der 71-jährige Netanyahu dürfte selbst am wenigsten mit dem Erfolg dieser Gespräche seines Rivalen Lapid gerechnet haben. Von Mai 1996 bis Mai 1999 war er Ministerpräsident, seit 2009 steht er ununterbrochen jeder Regierung in Israel vor. Immer hat Netanyahu es geschafft, sich auch trotz knapper Mehrheiten im Amt zu halten. Dies trug ihm den Spitznamen "Der Zauberer" bei. Doch damit scheint es nun vorbei. Die Zahl der innenpolitischen Feinde Netanyahus, der sich in einem Korruptionsprozess verantworten muss, ist zu groß geworden. Sein rechtskonservativer Likud ist klar stärkste Kraft bei der Parlamentswahl im März geworden - der vierten binnen zwei Jahren, Israel steckt in einer Dauerkrise. Das rechte Lager hätte zudem eine deutliche Mehrheit, doch dessen Hauptfiguren wie Bennett und Avigdor Lieberman wollen Netanyahu nicht länger folgen. Jeden ausgeworfenen Köder wie etwa Rotationen im Ministerpräsidentenamt verschmähen sie. Als eine eigene Koalition in immer weitere Ferne rückt, versucht Netanyahu noch, eine Direktwahl des Regierungschefs zu initiieren. Doch auch dieser Vorstoß misslingt. Netanyahu scheitert Anfang Mai damit, eine Koalition zu formen. Lapid ist an der Reihe, seine der politischen Mitte zugehörende Zukunftspartei war bei der Wahl zweitstärkste Kraft geworden.

Zukunftspartei verspricht Koalitionsvereinbarungen

Am 5. Mai erhält der 57-jährige Ex-Finanzminister das Mandat von Staatspräsident Reuven Rivlin. Nicht einmal eine Woche später eskaliert der Konflikt mit der islamistischen Hamas im Gazastreifen. Fast zwei Wochen beschießen militante Palästinenser Israel mit Raketen. Netanyahus Regierung reagiert mit Härte und greift massiv Ziele in dem Küstengebiet am Mittelmeer an. Lapids Gespräche stocken. Er bezichtigt Netanyahu, die Krise dafür zu nutzen, um seinen Verbleib im Amt zu sichern. Der Regierungschef widerspricht. Doch Lapids Bemühungen kommen schnell wieder in die Spur. Vergangene Woche erringt er den ersten großen Erfolg. Seine Zukunftspartei verkündet Koalitionsvereinbarungen mit der linksliberalen Meretz-Partei und der ultrarechten Partei Israel Beitenu von Lieberman. Dies erhöht den Druck auf Bennett - den Königsmacher nach der März-Wahl.

"Politische Krise in Israel ist beispielslos"

Die Bildung einer rechten Regierung sei derzeit unmöglich, sagt Bennett schließlich am Sonntag. "Die politische Krise in Israel ist weltweit beispiellos". Die einzigen Optionen seien eine fünfte Wahl oder eine "Einheitsregierung" mit Lapid. Netanyahu warnt vor einer "gefährlichen linken Regierung", Bennett wirft er Verrat vor. Das Schreckgespenst einer erneuten Wahl schwebt zuletzt über allen Koalitionsgesprächen. Das Land ist durch Corona- und Gaza-Krise tief gespalten. Eine weitere Wahl droht Risse zwischen Säkularen und Strengreligiösen sowie Juden und Arabern zu vertiefen. Politikverdrossenheit würde die Krise des Landes befördern. Ob Lapids geplantes Bündnis diesen Brüchen und Verwerfungen dauerhaft entgegenwirken und das Land beruhigen kann, ist noch unklar.

Eine Abstimmung steht noch aus

Eine Vertrauensabstimmung im Parlament steht allerdings noch aus. Übersteht das Lapid-Bündnis dieses Votum, wäre die Netanyahu-Ära beendet..Berichten zufolge sieht die Vereinbarung von Lapid und Bennett eine Rotation im Amt des Regierungschefs vor: Zuerst soll Ex-Verteidigungsminister Bennett dieses für zwei Jahre übernehmen, dann wäre Lapid an der Reihe. Bennetts Yamina-Partei gewann bei der März-Wahl lediglich sieben Sitze im 120 Abgeordnete umfassenden Parlament. Der 49-Jährige Bennett gilt als smart, aber auch politisch sehr radikal. Als Start-up-Unternehmer hat er Millionen gemacht. Eine Zwei-Staaten-Lösung lehnt er ab und forderte zuletzt auch, dass Israel Teile des Westjordanlands annektieren soll.

Unterstützung arabischer Abgeordneter

Lapids und Bennetts Koalition ist auf die Unterstützung arabischer Abgeordneter angewiesen. Und diese könnte im Falle zu großer Nachteile für die Palästinenser enden. Auch in den arabischen Ländern, die zuletzt die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Israel vereinbarten, dürfte ganz genau hingeschaut werden, welchen Kurs Israels Politik nun einschlägt.