Neues Bild aufgetaucht: DIESE Kellnerin löste Bar-Inferno aus
Neues Bild aufgetaucht: DIESE Kellnerin löste Bar-Inferno aus

02.01.26, 21:50
Nach dem verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» im Schweizer Wintersportort Crans-Montana, bei dem an Silvester 40 Menschen ums Leben kamen und 119 verletzt wurden, verdichten sich die Hinweise zur Brandursache. 

Laut übereinstimmenden Erkenntnissen wurde das Feuer durch Champagner-Wunderkerzen ausgelöst. Bereits kurz nach dem Unglück tauchten Fotos und Videos auf, die zeigen sollen, wie die Pyrotechnik die Decken-Dämmung der Bar in Brand setzte. Die Bilder lieferten erste Anhaltspunkte dafür, wie schnell sich das Feuer ausbreiten konnte. Ein Augenzeuge schilderte gegenüber Blick, er habe gesehen, wie eine Frau auf den Schultern einer anderen Person gesessen sei, mutmaßlich einer Kellnerin.

In der Nacht wurde schließlich auch das dazugehörige Bild bekannt. Darauf ist eine Person mit Guy-Fawkes-Maske zu sehen, auf deren Schultern eine Frau mit schwarzem Helm sitzt. In ihren Händen hält sie Champagnerflaschen, an denen die Wunderkerzen befestigt sind. Ein weiteres Foto zeigt die Szene noch deutlicher: Die Frau mit dem Helm kommt mit einer der brennenden Flaschen gefährlich nahe an die Decke, die zu diesem Zeitpunkt bereits Feuer gefangen hat.

Der genaue Ablauf lässt sich auch zeitlich rekonstruieren. Auf demselben Bild ist am unteren Rand ein iPhone zu erkennen, dessen Uhr – wenn auch unscharf – 01:26 Uhr anzeigt. Nur wenige Minuten später, um 01:30 Uhr, ging der Alarm bei der Feuerwehr ein.

