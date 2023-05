Nonne verwest nicht – obwohl sie seit 4 Jahren tot ist

Zehntausende pilgern zum Leichnam einer Nonne, die seit 4 Jahren tot ist – deren Körper jedoch nicht verwest.

Wilhelmina Lancaster (†95) starb 2019 im Alter von 95 Jahren in einem ländlichen Kloster im US-Bundesstaat Missouri. Nun, vier Jahre nach ihrem Tod wurde sie exhumiert, um sie in ihre letzte Ruhestätte in einer Klosterkapelle zu bringen. Als die Bestatter jedoch den Sarg aus der Erde holten, trauten sie ihren Augen nicht: Sie fanden einen fast völlig unversehrten Leichnam – und das, obwohl die Nonne nicht einbalsamiert wurde und der Sarg sogar einen Riss hatte, durch den Feuchtigkeit hatte eindringen können. Laut den Schwestern, die bei der Exhumierung anwesend waren, soll die Leiche noch immer zwischen 80 und 90 Pfund (also rund 41 Kilo) gewogen haben.

Im Kloster ist seither die Aufregung groß: Denn im Katholizismus werden Körper, die dem Verwesungsprozess trotzen, als ''unverweslich'' angesehen und als Wunder verehrt. Der Körper der Nonne wurde nun mit einem schützenden Wachs überzogen, damit er vor den zahlreichen Pilgerern, die die Nonne sehen wollen, geschützt ist.