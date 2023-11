Bräutigam stirbt bei Horror-Unfall in den Flitterwochen

Ein Traum von Liebe und Glück wurde jäh beendet: Nur drei Tage nach der Hochzeit muss Mariana Kuhlman den Tod ihres frisch angetrauten Ehemanns verkraften.

Nachdem sie sich in einer Zeremonie am 28. Oktober in Ohio das Versprechen der Ewigkeit gegeben hatten, reiste das frisch verheiratete Ehepaar Nate und Mariana Kuhlman in die idyllische Umgebung von St. Lucia zu ihren Flitterwochen. Doch kurz nach ihrer Ankunft im karibischen Paradies endete ihre gemeinsame Zeit tragisch.

Während des Wasserskisports erlitt Nate Kuhlman einen schweren Unfall, über dessen genaue Umstände bisher wenig bekannt ist, und verstarb infolge der dabei erlittenen Verletzungen. Die Tragödie ereignete sich nur drei Tage nach der Hochzeit des Paares, wie eine Familienfreundin in einem Spendenaufruf berichtet.

© GoFundMe/Privat Nur drei Tage nachdem dieses Hochzeitsfoto entstand, war Nate Kuhlman tot ×

Spendenaufrufe für trauernde Mariana

In den Aufrufen, die im Internet zur Unterstützung der Familie eingerichtet wurden, wird um finanzielle Hilfe für diverse Ausgaben gebeten. Darunter fallen die Kosten für kurzfristig arrangierte Flüge nach und von St. Lucia, die Ausstellung von Reisepässen, Transport und Unterkunft sowie die anstehenden Beerdigungszeremonien. Überschüssige Mittel sollen der trauernden Ehefrau Mariana zugutekommen. Die Solidarität ist groß – es wurden bereits über 100.000 Dollar gespendet. Die Spendenaktionen sind auf Gofundme hier und hier finden.

Eine ergreifende Botschaft kam von einem Paar, das durch die Nachricht des Unglücks tief berührt wurde. Sie identifizierten sich mit dem Namen des Verstorbenen, da auch ihr Sohn Nathan heißt, was sie als "Geschenk Gottes" interpretieren. In dieser schweren Stunde drücken sie ihre tiefste Anteilnahme aus.

"Unser Sohn ist in Armen von Jesus"

Heather Kuhlman, Nates Mutter, äußerte sich ebenfalls zu dem Verlust ihres Sohnes. In einem bewegenden Facebook-Beitrag bittet sie um Gebete für ihre Familie und drückt ihren Glauben aus: „Unsere Familie kann jetzt einige Gebete gebrauchen. Derzeit ist unser Sohn in den Armen von Jesus. Egal, was passiert, Jesus Christus, wir vertrauen auf Dich.“