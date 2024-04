OJ Simpsons "Verfolgungsjagd-Bronco" steht zum Verkauf

Ein Stück Geschichte auf vier Rädern steht zum Verkauf: Der weiße Ford Bronco, der vor fast drei Jahrzehnten das Zentrum von OJ Simpsons Verfolgungsjagd bildete, wird nun zum Verkauf angeboten.

Die aktuellen Besitzer zielen jetzt darauf ab, dieses eher kuriose Vermächtnis nach dem kürzlichen Ableben des ehemaligen Football-Stars zu veräußern.

Geschichte hinter dem Bronco

Simpson starb im Alter von 76 Jahren an Krebs. 1995 wurde der ehemalige American-Football-Star vom Mord an seiner ehemaligen Frau Nicole Brown Simpson und ihrem Freund Ron Goldman freigesprochen. Der umstrittene Prozess gehörte zu den meistgesehenen Ereignissen des 20. Jahrhunderts.

Die spannende Vergangenheit des Fahrzeugs reicht bis ins Jahr 1994 zurück, als OJ Simpson, ehemaliger Footballstar und eine der umstrittensten Persönlichkeiten der Zeit, während einer hochkarätigen Verfolgungsjagd über die kalifornische Autobahn 405 floh. Die zweistündige Verfolgungsjagd gegen Simpsons Bronco auf der kalifornischen Autobahn 405 fand statt, nachdem er sich wegen zweier Mordfälle nicht der Polizei gestellt hatte. Al Cowlings, der auch ein enger Freund von Simpson war, fuhr den SUV.

Cowlings warnte die Polizei, dass Simpson eine Waffe habe und drohte, sich umzubringen, und forderte die Polizei auf, den SUV nicht zu verfolgen. Die Polizei gab die Verfolgung nicht auf, sondern wurde langsamer. Die Medien berichteten ausführlich über die anschließende Verfolgungsjagd mit langsamer Geschwindigkeit, wobei etwa 95 Millionen Menschen live zuschauten.

Fans von Simpson versammelten sich sogar entlang der Autobahn und feuerten ihn an, als er vorbeifuhr. Simpson stellte sich später in seiner Villa in Brentwood, Kalifornien, der Polizei. Nach Simpsons Freispruch im Mordprozess stand der weiße SUV 17 Jahre lang in einem Parkhaus.

© Michael Gilbert/cllct ×

Der Ford Bronco von 1993 stand 17 Jahre lang in einem Parkhaus eines Wohnkomplexes in Los Angeles.

Der Verkauf nach einem bewegten Leben

Das letzte Angebot für das Fahrzeug lag bei 750.000 US-Dollar. Die jetzigen Besitzer des weißen Ford Bronco, der im Mittelpunkt der berüchtigten Verfolgungsjagd der Polizei von OJ Simpson im Jahr 1994 stand, sagen, sie hoffen, das Fahrzeug nach seinem Tod jetzt für mindestens 1,5 Millionen US-Dollar verkaufen zu können. Simpsons ehemaliger Agent Michael Gilbert und zwei Freunde von Al Cowlings – dem ursprünglichen Besitzer des SUV – sagten, sie würden das Fahrzeug wahrscheinlich angesichts des wachsenden Interesses nach Simpsons Tod am 10. April verkaufen, wie die Sammlungswebsite "cllct" erstmals berichtet.

„Bevor OJ verabschiedet wurde, hatten wir immer gedacht, dass dies das Jahr sein würde, in dem wir verkaufen würden, weil es das 30-jährige Jubiläum ist“, sagte Gilbert gegenüber cllct. „Wer weiß, ob wir alle am 35. oder 40. dabei sein werden?“

Ein Symbol der Kontroverse und des Interesses

Die Verfolgungsjagd gegen OJ Simpsons Bronco war nicht nur ein kriminalistisches Ereignis, sondern auch ein Medienereignis von enormem Ausmaß. 95 Millionen verfolgten gebannt die langsamen Bewegungen des Fahrzeugs, während Fans entlang der Autobahn ihn anfeuerten - eine Szenerie, die sich tief ins Gedächtnis eingebrannt hat.

Die Zukunft dieses ikonischen Fahrzeugs bleibt ungewiss. Nach Jahren des Daseins als Relikt der Vergangenheit könnte es nun in die Hände eines Sammlers oder Museums gelangen, um seine einzigartige Geschichte weiter zu erzählen. Der Ford Bronco, einst Teil einer der kontroversesten Episoden der jüngeren Geschichte, wird nun zum Symbol für eine Ära, die mit OJ Simpsons Tod zu Ende geht.