Paketbombe in Lidl-Zentrale explodiert

In der Lidl-Zentrale in Baden-Württemberg ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr eine Paketbombe explodiert - es gab drei Verletzte.

Der Einsatz in der Lidl-Zentrale in Deutschland ist noch in vollem Gang, Bombenentschärfer suchen das restliche Gebäude ab. Gegen 15 Uhr war offensich ein Paket oder ein größerer Brief explodiert - dabei wurden drei Personen verletzt. Wie die BILD berichtet, handelt es sich um ein Paket, das ein LIDL-Mitarbeiter geöffnet hatte. Der Polizei sind keine Informationen bekannt, wonach das Unternehmen im Vorfeld bedroht oder erpresst worden sei. Weitere Details folgen in Kürze.