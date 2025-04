Papst-Abschied: Hotelpreise in Rom explodieren

Zehntausende Katholikinnen und Katholiken strömen in diesen Tagen nach Rom, um vom verstorbenen Papst Franziskus Abschied zu nehmen.

Das Begräbnis des Pontifex hat eine massive Pilgerbewegung ausgelöst – und sorgt für deutlich steigende Übernachtungskosten.

In der italienischen Hauptstadt profitieren vor allem die Hotels vom wachsenden Andrang. Wie Recherchen zeigen, haben sich die Preise in vielen Unterkünften nahezu verdoppelt. Selbst einfache 3-Sterne-Hotels verlangen inzwischen über 300 Euro pro Nacht – teilweise auch mehr. Zimmer in Zentrumsnähe oder in unmittelbarer Umgebung des Vatikans sind besonders gefragt und vielerorts bereits ausgebucht.

Ausnahmezustand

Der Tod von Papst Franziskus hat nicht nur eine weltweite Anteilnahme ausgelöst, sondern auch einen touristischen Ausnahmezustand in Rom. Die Behörden rechnen rund um die Beisetzungsfeierlichkeiten mit Hunderttausenden Besucherinnen und Besuchern. Neben Gläubigen aus Italien reisen auch Pilgergruppen aus aller Welt an – darunter viele aus Südamerika, der Heimat des verstorbenen Kirchenoberhaupts.

Während die Stadt sich auf die größte religiöse Veranstaltung seit Jahren vorbereitet, geraten insbesondere kleinere Hotels und Pensionen an ihre Kapazitätsgrenzen. Auch kurzfristige Buchungen auf Plattformen wie Booking oder Airbnb sind aktuell kaum noch zu regulären Preisen zu finden.