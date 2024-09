Papst betet für Hochwasser-Opfer: "Versichere allen meine Nähe"

Am Ende der Generalaudienz am Mittwoch hat Papst Franziskus für die Opfer der Überschwemmungen in Europa gebetet.

"In diesen Tagen haben schwere sintflutartige Regenfälle Mittel- und Osteuropa heimgesucht und Opfer, Vermisste und enorme Schäden verursacht. Vor allem Österreich, Rumänien, die Tschechische Republik und Polen haben mit den tragischen Unannehmlichkeiten zu kämpfen, die durch die Überschwemmungen verursacht wurden. Ich versichere allen meine Nähe", so der Papst. "Ich bete vor allem für diejenigen, die ihr Leben verloren haben, und für ihre Familien. Ich danke und ermutige die katholischen Gemeinschaften vor Ort und andere Freiwilligenorganisationen für die Hilfe, die sie leisten", erklärte der Pontifex.