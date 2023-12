Reinhold Messner spricht über sein Ende

Mit einem Posting auf Instagram versetzt Bergsteiger-Legende Reinhold Messner seine Fans in große Sorge

"Ich komme zum Ende, das ist die Realität“, mit diesen Worten meldete sich Bergsteiger-Legende Reinhold Messner am Samstag via Instagram zu Wort. Ein Posting, dass bei seinen Fans zu großer Sorge um ihr Idol geführt hat. "Ich gehe mit einem guten Gewissen und dem Wissen, dass ich ein guter Mensch war, mein Bestes gegeben habe, ein liebevoller Vater, ein guter Freund und ein guter Bruder gewesen bin. Jetzt ist es an der Zeit, meine letzten Träume zu leben und die Menschen zu lieben, die mir viel bedeuten, aber das Wichtigste ist Dankbarkeit“, schrieb Messner weiter und postete dazu ein Foto von sich auf einem Boot.

Die Kommentar dazu klingen mehr als sorgenvoll. "Seien Sie bitte nicht so negativ: noch ist das Lebensende doch nicht nah“, postete etwa ein User. Aber sind die Sorgen der Fans auch begründet?

Messner geht es gut

Eine italienische Tageszeitung fragte daraufhin beim Bergsteiger nach, wie es um seinen Gesundheitszustand bestellt sei. "Mir geht es gut, ich bin am Flughafen und stehe kurz davor, einen Flug nach Indien zu nehmen, wo ich bis Ende des Jahres bleiben werde“, lautete die Antwort Messners. Das Posting erklärt er so, dass er sich einfach nur bewusst sei, dass er langsam am Ende angekommen ist. "„Das heißt nicht, dass ich keine Ideen und Projekte hätte, sondern vielmehr, dass ich nach Indien reise, um das zu tun, was ich gerne mache, in diesem Fall für ein Studienprojekt zum Thema Berge“, gibt er sich zuversichtlich, noch viele gute Jahre vor sich zu haben.